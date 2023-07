Hunter Biden, el hijo del presidente se declaró culpable

Wilmington, DE.- El hijo del presidente Biden, Hunter Biden, se declaró culpable de dos cargos menores por no pagar impuestos sobre la renta, de manera intencional, con el objetivo de concretar un acuerdo que le permitiría evitar una condena por un cargo relacionado con armas de fuego.

De acuerdo al argumento de los fiscales, Hunter Biden evadió el pago de impuestos de más de $1.5 millones en ingresos entre 2017 y 2018. Esto a pesar de que ya debía más de $100.000.

Ver más: Hijo de presidente Biden podría cumplir de 12 a 18 meses en prisión

Anteriormente, el hijo del presidente Biden fue acusado en un caso por posesión ilegal de arma de fuego. Eso pasó mientras era adicto y consumía una sustancia controlada, lo que representa un delito grave.

Como parte de un acuerdo con los fiscales en Delaware, Hunter Biden logró el desvío previo al juicio por ese cargo. Esta es una opción de enjuiciamiento que permite a los acusados evitar una condena, o pasar un tiempo en la prisión.

BREAKING: Hunter Biden's lawyers are facing sanctions after they allegedly lied to the Delaware clerk in his criminal tax case.

The Biden Crime Family is at it again.

According to the Daily Mail, someone from Hunter Biden's attorney's law office called the Delaware clerk… pic.twitter.com/eiJS7KWYSz

— Collin Rugg (@CollinRugg) July 25, 2023