Jueza Aileen Cannon estableció fecha de juicio a Trump

Miami, FL.- La jueza Aileen Cannon estableció que la fecha del juicio al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump (2017-2021), por los documentos clasificados encontrados en su casa en su mansión de Florida para el 20 de mayo de 2024.

Lo polémico de esta fecha es que faltarían poco más de 6 meses para las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Por ahora, Trump es el candidato a la nominación republicana más sólido.

Este documento judicial incorporado el viernes 21 de julio al sumario del caso la jueza Cannon, también ordenó que el 14 de mayo de 2024 que se celebre una audiencia para debatir el calendario junto a otros detalles. Inicialmente estaba previsto que comenzará el próximo 14 de agosto.

Por su lado la Fiscalía había pedido aplazarlo al 11 de diciembre. Pero también se pidió a la jueza Cannon que no aceptara la propuesta de la defensa por dejar el juicio para una vez terminado el proceso electoral.

BREAKING: Judge Aileen Cannon has set the Trump classified doc trial date for May 20, 2024, less than 6 months before the 2024 election.

The ‘justice system’ meddled in the 2020 election and they’re doing it again in 2024.

At the moment, Trump is facing 71 felony counts and… pic.twitter.com/xLxB16DbXj

— Collin Rugg (@CollinRugg) July 21, 2023