Trump asumió su «decisión» de rechazar los resultados de las elecciones 2020

Washington, DC.- El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump confesó, el domingo 17 de septiembre, que fue su «decisión» de rechazar los resultados de las elecciones de 2020 donde resultó electo el actual presidente Biden, lo que lo impulsó a emprender una ofensiva legal para anular el resultado de estos comicios.

No hay que olvidar que el republicano Trump está imputado en un tribunal federal de Washington por su presunto intento de revertir los resultados. Además de haber instigado el asalto al Capitolio y un tribunal estatal de Georgia.

En una entrevista con la cadena NBC, Trump insistió, «Fue mi decisión». Además reiteró la mentira de que fue él quien ganó la presidencia del país, por lo que repitió que hubo un supuesto fraude electoral.

El millonario Trump también dijo que desatendió las sugerencias de sus abogados que le reclamaron que perdió las elecciones porque «no confiaba» en ellos. Un Trump muy coherente con su arrogancia opinó, «Los contratas pero no conoces a esas personas y luego resulta que no son tan buenos».

Trump says he doesn't worry about going to jail: 'I don't even think about it' https://t.co/wDuYGC0aaK

— CNBC (@CNBC) September 18, 2023