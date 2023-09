Condenan al líder de los Proud Boys, Enrique Tarrio por el asalto al Capitolio

Washington, DC.- El líder de la organización de ultraderecha, los Proud Boys, Enrique Tarrio de origen cubano, fue condenado por la corte federal del Distrito de Columbia a 22 años de prisión acusado de ser el, «líder último de la conspiración», por el asalto al Capitolio.

El asalto al Capitolio llevado a cabo el 6 de enero de 2021 y permanece en el colectivo estadounidense como uno de los sucesos donde más se vulneró la democracia de Estados Unidos.

Esta sentencia a Tarrio de 39 años de edad, líder del grupo de fanáticos del expresidente Donald Trump, es la máxima pena aplicada a los miembros del grupo nacionalista. En líneas generales, la mayoría de estos fueron declarados culpables de sedición en mayo.

Por su parte, la Fiscalía de Estados Unidos solicitaba 33 años de prisión para Tarrio. Esta exigencia consideraba que Tarrio fue el cabecilla de un complot que pretendía romper con el hilo democrático del país, dirigiendo las actividades violentas contra el Congreso para interrumpir la toma de poder del presidente electo, Joe Biden.

⚠️ TODAY, THE AMERICAN “JUSTICE” SYSTEM IS DYING AS WE KNOW IT ⚠️

Enrique Tarrio Did Not Rape Children. He Did Not Rob A Store. He Did Not Attack An Officer. ALL OF THOSE THINGS GET MUCH LOWER SENTENCES!

NO! He Did Something “MUCH WORSE” Than That According To The Elites! He… pic.twitter.com/ZpXtBuMMV4

— Matt Wallace (@MattWallace888) September 5, 2023