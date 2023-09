Eslogán para la candidatura de Biden: «80 son los nuevos 40»

Washington, DC.- The White House abordó el viernes 15 de septiembre una nueva ronda de preguntas, donde resaltó la capacidad del presidente Biden para postularse a la reelección presidencial dado a su avanzada edad, con la frase, «80 son los nuevos 40».

El presidente Biden a sus 80 años, ostenta el título de presidente de Estados Unidos, de mayor edad en la historia, que se postula a su reelección en 2024. Para el momento de que inicie su segundo mandato, Biden tendría 82 años.

En este sentido, gran variedad de encuestas han mostrado la preocupación de los votantes en particular por la edad de Biden. Su posible rival republicano, Donald Trump de 77 años, también ha tomado este argumento de la longevidad de Biden, para hacerlo ver como un candidato no apto.

La última encuesta de Ipsos concluyó que el presidente Biden empató en un hipotético escenario contra Trump en 2024. En esta encuesta ambos candidatos presidenciales por el poder de Estados Unidos, obtuvieron el 39% de los votos, además se destacó que uno de cada cinco votantes estaban indecisos.

