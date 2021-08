Tres senadores estadounidenses positivos al covid-19

Washington, DC.- Tres senadores estadounidenses, este jueves, anunciaron haber dado positivos en los test de covid-19. Lo curioso de estos contagios es que los senadores aseguran estar vacunados.

Inicialmente, se conoció que Angus King, independiente de Maine, arrojó positivo en una prueba de covid-19. Así lo hizo saber su oficina, pero también lo publicó en su cuenta Twitter.

Asimismo, lo expresó King, “A pesar de tomar precauciones y recibir la vacuna, esta mañana di positivo por covid-19. Si bien no me siento bien, definitivamente me siento mucho mejor de lo que me sentiría sin la vacuna”.

Al mismo tiempo, el senador John Hickenlooper por Colorado, también anunció estar contagiado, por medio de su cuenta Twitter. Así lo dijo, “He dado positivo por un caso revolucionario de covid-19”.

Al mismo tiempo, el senador Hickenlooper invitó a la población, “Si no ha recibido su vacuna, ¡hágalo hoy! ¡Y un refuerzo cuando esté disponible también!”.

