Biden negará fondos a residencia de ancianos que no se vacunen

Washington, DC.- El presidente Biden ordenó, este miércoles, a su gabinete de gobierno que niegue el desembolso de fondos de dos programas públicos a las residencias de ancianos que no requieran que su personal esté vacunado contra la covid-19.

Esta medida, supone la primera vez que Biden amenaza con frenar fondos federales. Esto, con el objetivo de incentivar que más personas se vacunen.

Ver más: En vigor mandato de mascarilla en Charlotte; En todo Mecklenburg a partir del 28 de agosto

Biden, durante un discurso en la Casa Blanca, “Si usted visita, vive o trabaja en una residencia de ancianos, usted no debería tener que asumir un riesgo alto de contraer la covid-19 porque allí haya empleados no vacunados”.

De la misma manera, el presidente pidió al Departamento de Salud de EE.UU. que redacte una nueva norma. Según la cual la vacunación de todos sus empleados será una condición para que las residencias de ancianos reciban fondos de los programas de seguros médicos subvencionados Medicare y Medicaid.

Happening Now: President Biden delivers remarks on the COVID-19 response and the vaccination program. https://t.co/gQAddkuy4E

— The White House (@WhiteHouse) August 18, 2021