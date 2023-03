Tras 25 años se resuelve el caso del asesinato de la estudiante Kristin Smart

San Francisco, CA.- Uno de los crímenes íconos sin resolver en California, el caso de la estudiante de primer año de la universidad, Kristin Smart desaparecida en 1996, por fin llegó a su fin, con la condena del antiguo compañero de la víctima, Paul Flores que puede ir a prisión entre los 25 años y la cadena perpetua.

En un comunicado, el fiscal de distrito del condado de San Luis Obispo, Dan Dow explicó, «Hoy, nuestro sistema de justicia penal y de víctimas finalmente ha hecho justicia para Kristin Smart».

Hoy, el culpable del asesinato de Kristin Smart, Paul Flores tiene 46 años de edad. Fue declarado culpable por un jurado de 12 miembros en el Tribunal Superior del Condado de Monterey. En un juicio de tres meses que terminó en octubre de 2022, finalmente fue arrestado y acusado de asesinato en abril de 2021.

Cuando desapareció Smart solo tenía 19 años. La fecha de desaparición fue el 25 de mayo de 1996 de la California Polytechnic State University en San Luis Obispo. La misma está ubicada a 240 km (150 millas) al noroeste de Los Ángeles.

La última vez que vieron a la víctima estaba regresando a su dormitorio de una fiesta, fuera del campus, aproximadamente a las 2am.

Paul Flores is charged with murdering Kristin Smart, 19, when she was a freshman at Cal Poly in 1996. Opening statements will begin at 9:30 am. Prosecutors will reveal details of a murder investigation that’s nearly 3-decades in the making. I am in the courthouse. @kron4news pic.twitter.com/Zu7SVyIS10

— Amy Larson (@AmyLarson25) July 18, 2022