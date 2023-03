Sentenciaron a «Alex» Murdaugh por el asesinato de su esposa e hijo

Columbia, SC.- El jurado de Carolina del Sur, compuesto por 12 personas declaró al abogado Richard «Alex» Murdaugh de 54 años de edad, culpable de asesinar a su esposa Maggie, de 52 años, y a su hijo menor Paul, de 22 años de edad en una ejecución a quemarropa la noche del 7 de junio de 2021.

Además, el abogado Alex Murdaugh también está siendo condenado por dos cargos relacionados con armas de fuego. Por su lado, el abogado Alex Murdaugh al escuchar el veredicto no mostró ninguna emoción.

Clifton Newman, juez de la corte de circuito de Carolina del Sur sentenció, «La evidencia de culpabilidad es abrumadora». Como respuesta, el abogado de Murdaugh solicitó la anulación del juicio, sin embargo la petición fue negada por el juez insofacto.

Posteriormente el influyente abogado Murdaugh, fue sacado de la sala del tribunal con las manos esposadas. Hay que recordar que Alex Murdaugh desciende una poderosa familia legal en una área al oeste de Charleston.

