Trágico choque mata a siete miembros de familia latina

Los Ángeles, CA.- Este fin de semana hubo un trágico choque múltiple causado en el estado de Nevada, ocasionado por una persona que conducía a más de 160 km/h, que dejó un saldo de siete miembros de una familia latina y dos personas más fallecidas.

Según las autoridades, Gary Dean Robinson de 59 años, es el supuesto responsable del trágico choque en cadena. El mismo involucró a seis vehículos en la ciudad de Las Vegas, el pasado sábado.

Ver más: Colapsó puente a horas de la llegada de Biden

Erlinda Zacarías, madre de los fallecidos, declaró, «Acabaron con todos nuestros hijos, desde el más pequeño hasta el más grande”.

Del mismo modo, se confirmó que Gary Dean Robinson conducía a más de 160 Km/h en una zona con límite de velocidad de 35km/h. Así pues, tanto el supuesto responsable del trágico accidente y su acompañante -sin identificar- fallecieron en el acto.

Our hearts ache for the families & loved ones of the 9 people killed in this senseless act – Kathy & I will be keeping them in our hearts & prayers during this very difficult time.https://t.co/EFPZmNRS3I

— Governor Sisolak (@GovSisolak) January 30, 2022