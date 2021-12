Ola de tornados en varios estados deja decenas de muertos

Mayfield, KY.- Decenas de muertos dejaron a su paso en varios estados del país severas tormentas y tornados. En Kentucky al menos 50 personas perdieron la vida y en Illinois un almacén de Amazon colapsó dejando atrapados a los trabajadores.

«Me temo que hay más de 50 muertos en Kentucky (…) probablemente sean entre 70 y 100 (fallecidos), es devastador», dijo el gobernador Andy Beshear.

Beshear declaró estado de emergencia justo antes de la medianoche del viernes debido a impacto del tornado, que calificó como el “más grave en la historia de Kentucky».

En Illinois el colapso de una fábrica de velas dejó varias víctimas.

Las tormentas afectaron especialmente a estados del sureste y centro-norte del país. Además de Kentucky, Illinois, Arkansas y Tennessee sintieron los rigores de la naturaleza.

En Edwardsville, Illinois, la situación era de angustia. Un centro de distribución de Amazon colapsó y dejó a los trabajados atrapados.

No está claro por los momentos si hay heridos o muertos, pero las imágenes de medios locales eran alarmantes.

Los trabajadores laboran en horario nocturno procesando miles de órdenes de la temporada navideña.

El sábado en la mañana los equipos de emergencia estaban en el lugar trabajando en el rescate de víctimas.

«Mis oraciones están con la gente de Edwardsville esta noche», dijo el gobernador de Illinois, JB Pritzer.

