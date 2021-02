Muerte y destrozos: Tornado arrasa en Carolina del Norte

Brunswick, NC.- Un tornado en Carolina del Norte dejó caos, destrozos y muerte a su paso. En el condado de Brunswick tres personas perdieron la vida.

El tornado se produjo el martes justo después de la medianoche en el vecindario de Ocean Ridge Plantation en el área de Ocean Isle Beach. Varias casas quedaron destrozadas. Algunas incluso fueron arrancadas desde sus bases. Al menos 50 fueron afectadas en total.

La agencia de Gestión de Emergencias del condado de Brunswick reportó personas atrapadas dentro de sus viviendas.

Igualmente, el Departamento de Bomberos está en la búsqueda de personas desaparecidas.

El tornado en Carolina del Norte hizo que varias comunidades quedaran sin suministro eléctrico en Brunswick.

BREAKING: Three people are dead and 10 are injured after a tornado ripped through Brunswick County, North Carolina overnight.

The sheriff's office who took these photos says several homes have been destroyed. pic.twitter.com/MHAQp5gTRs

— Rob Way (@RobWayTV) February 16, 2021