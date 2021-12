Tornado en Dawson Springs borró «75% del pueblo»

Dawson Springs, KY.- El tornado de Dawson Springs destrozó casas, iglesias y fábricas mientras que muchas personas siguen desaparecidas, al mismo tiempo continúan las labores de limpieza.

Se dice que el 75 % de Dawson Springs, Kentucky desapareció en solo unos minutos. Sin embargo, 48 horas después del desastre es casi imposible no pisar maderas, tuberías, ropa, objetos personales y recuerdos cuando se anda por lo que queda de esta localidad.

La sobreviviente Sheila Oliver, de 50 años, vio su vida salir volando en esta «pesadilla». Oliver quedó sin casa, sin carro y con uno de sus dos perros gravemente herido.

Al mismo tiempo, Oliver dedicó buena parte del domingo en localizar a un niño de apenas dos años al que oía llorar bajo los escombros de un edificio. Pero, lamentablemente lo encontraron sin vida.

The federal government will do everything it can to help those impacted by this weekend’s storms. pic.twitter.com/RSm56IKp1V

— President Biden (@POTUS) December 14, 2021