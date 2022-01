Pronósticos de tormenta de NWS para este sábado

Raleigh, NC.- Según el National Weather Service (NWS), lanzó varias advertencias para distintos estados de Estado Unidos, debido a los pronósticos de tormenta que afectará a millones de personas con inundicación de zonas costeras, cortes eléctricos y cancelación de vuelos.

En primera instancia, la tormenta se formó frente a las costas de las Carolinas, y rápidamente se fortaleció a medida que sube al norte por toda la costa durante este sábado.

De acuerdo, con FlightAware ya se cancelaron más de 2000 vuelos en Estados Unidos, solo este sábado. Anteriormente, la NWS ya había extendido la advertencia en 10 estados de Estados Unidos. Las zonas involucradas son: Portland, Maine; Boston y Cape Cod, Massachusetts; la mitad este de Long Island en Nueva York; Atlantic City, Nueva Jersey; y Ocean City, Maryland.

Snowfall reports received as of 11 am Saturday. Highest totals by state so far: NJ – Tuckerton 16" NY – Islip 15" CT – Ledyard Center 14.1" MD – Ocean Pines 14" DE – Millsboro – 13" TN – Mt. Leconte 12" NC – Burnsville 9.7" VA – Oak Hill 9.5" MA – Norton 8.1" PA – Fox Chase 6.1" pic.twitter.com/AZo2caDILl

Al mismo tiempo, el pronóstico de tormetas en Estados Unidos prevé que el este de Massachusetts y Rhode Island, podría sufrir entre 18 y 24 pulgadas de nieve y ráfagas de viento hasta de 70mph. Siendo las horas más delicadas entre las 8am y las 5pm de este sábado.

BOMBOGENESIS! The latest @NWSWPC and @NWSOPC surface map analyzed the rapidly strengthening low-pressure system at 975 mb, a 35 mb drop in the last 18 hours! Visible satellite imagery reveals a classic, "comma-shape" system, indicative of a maturing cyclone. pic.twitter.com/ry4a0iIhTm

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) January 29, 2022