Tormenta invernal dejó daños en el centro-norte del país

Charlotte, NC.- Una gran tormenta invernal azota el centro-norte de Estados Unidos con fuertes nevadas y lluvias heladas en las planicies del norte, lo que ha generado fuertes tormentas eléctricas y algunos tornados destructivos en el sur.

De esta manera, el National Weather Service (NWS) emitió una advertencia de tornado en algunas zonas de Luisiana, Oklahoma y Texas. Además, confirmó que observadores apreciaron tornados en los alrededores de Grapevine, Texas y al oeste de Shreveport, Luisiana.

Por ejemplo, de acuerdo con Fort Worth Star-Telegram, el tornado que golpeó los alrededores de Grapevine dañó algunos edificios. Este provocó accidentes de tráfico en los condados de Wise, Parker y Jack aunque no se reportó ni heridos ni fallecidos.

Por su parte, la advertencia emitida por la NWS a las 3:45 pm hora central, explicaba, «Usted se encuentra en una situación que pone en peligro su vida. Los escombros que vuelan pueden ser mortales para quienes quedan atrapados sin refugio. Las casas móviles serán destruidas».

#SATELLITE SPOTLIGHT: @NOAA's #GOES16🛰️ is closely watching the clouds and #lightning associated with a powerful winter storm pushing its way across the central U.S. today. Everything from #Blizzard Warnings to #Tornado Watches are in effect. Latest: https://t.co/mooP0SuiV5 pic.twitter.com/HrhM1AgcK0

— NOAA Satellites – Public Affairs (@NOAASatellitePA) December 13, 2022