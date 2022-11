Poderosos tornados y granizo golpearán el sur de EE. UU.

Charlotte, NC.- El sur de Estados Unidos estará sometido a poderosos tornados y granizo de tamaño grande este martes, de acuerdo con las advertencias del National Weather Service (NWS) para que más 15 millones de residentes del sur del país estén preparados para las duras condiciones climáticas.

Específicamente, el NWS alertó a los estados de Missouri, Tennessee y Kentucky por la posible formación de tornados de «larga trayectoria». Es decir, tornados que permanecen durante más tiempo en el suelo que los tornados comunes.

De manera que el NWS instó a las posibles personas que se verán afectadas a mantenerse «conscientes del clima» durante todo el martes y miércoles. Debido a que posibles tormentas eléctricas pueden generar vientos de al menos 128 kph (80 millas), junto a granizos del tamaño de pelotas de tenis.

Por su parte, la Mississippi Emergency Management Agency (MEMA) publicó en Twitter que sus tres millones de residentes deben estar preparados. En primera instancia para los cortes eléctricos, conocer un lugar seguro dentro su hogar en caso de tornado y alejarse de las carreteras.

You know to take shelter immediately if your area receives a Tornado Warning. But what makes a good shelter? Take the time now to figure out your options and make sure you’re #WeatherReady https://t.co/TcEWxVed18 pic.twitter.com/nLvUYNC1ng

— National Weather Service (@NWS) November 29, 2022