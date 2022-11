Nueva York, NY.- Las autoridades federales de Estados Unidos declararon Estado de Emergencia en algunos condados de Nueva York, que se vieron afectados por una fuerte tormenta, este fin de semana, que dejó más de dos metros de nieve.

Así pues, Kathy Hochul, gobernadora estatal por medio de un comunicado, anunció que el presidente Biden aprobó la declaración. La misma permitirá que se facilite la ayuda federal de emergencia a las comunidades afectadas.

Ver más: Fin de semana con nevada para el oeste de Nueva York

En cuanto a la fuerte tormenta las autoridades dijeron que es un acontecimiento «histórico». Además dejó localidades como Buffalo ubicada cerca a la frontera con Canadá, con más de dos metros de nieve.

Como respuesta a la gran nevada, Hochul detalló que las tareas de limpieza siguen en varias zonas del norte, oeste y centro del estado de Nueva York. Sobre todo, donde la tormenta ocasionó el cierre de carreteras y cancelaciones de vuelos.

Our emergency declaration for counties impacted by this weekend's historic winter storm has been approved!

Thank you @POTUS for immediately granting our request & for our ongoing strong partnership.

We'll keep working around the clock to help communities rebuild & recover.

— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) November 21, 2022