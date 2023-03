Tormenta de «río atmosférico» inunda a California

Los Ángeles, CA.- Varios condados de California fueron víctimas de una tormenta de «río atmosférico» que trajo consigo lluvias torrenciales, dejando a su paso severas inundaciones provocando evacuaciones, carreteras cerradas y alertas de inundaciones.

Por ejemplo, algunos residentes de la ciudad de Big Bear y los enclaves montañosos cercanos aseguraron que sus comunidades no estaban preparadas para la severidad de las tormentas invernales.

Una de las últimas ráfagas de lluvias torrenciales barrió con una región donde residen, al menos unas 26 millones de personas. Algunas de las zonas más afectadas por las fuertes lluvias en California son: Los Ángeles, la Bahía de San Francisco y el área metropolitana de Sacramento.

Por su parte, el National Weather Service (NWS) alertó que las fuertes lluvias oscilaban entre las 3 y casi las 10 pulgadas solo en el norte de California. Esto originó que varias alertas y avisos de inundaciones se extendieron desde San Diego y la frontera con México hasta Shasta-Cascade en el norte de California.

Quick video update on the Atmospheric River arriving tonight and continuing into Tuesday night. Major wind and water impacts are expected. Now's the time to rush any preparations to completion before conditions go downhill later today. Stay safe everyone! #cawx pic.twitter.com/Za3dAm068J

— NWS Bay Area 🌉 (@NWSBayArea) March 13, 2023