Tormentas dejan a miles de viviendas y negocios sin electricidad

Sacramento, CA.- Como consecuencia de las fuertes lluvias y nevadas ocasionadas por las tormentas en California, alrededor de 85.000 viviendas y negocios se quedaron sin electricidad el 25 de febrero, lo que dejó en las zonas más altas nieve, lluvia y granizo en las llanuras.

Por ejemplo la Interestatal 5, considerada la carretera más grande que conecta por el norte con las afueras de la ciudad, estuvo cerrada en la pendiente conocida como Grapevine por las fuertes nevadas.

Al mismo tiempo, otros puntos más al sur de la autopista en Los Ángeles y sus alrededores se mantuvieron cerrados a causa de las inundaciones, de acuerdo con el California Department of Transportation.

Por su parte, el pronóstico para el norte de California, específicamente, en San Francisco era de temperaturas frías para el sábado 25 de febrero. Por esta razón, el National Weather Service (NWS) advirtió a los residentes de la capital de California evitar viajar desde el domingo 26 de febrero hasta el miércoles 1 de marzo.

UPDATE: The parameters of the closure of U.S. 395 in southern Inyo County have changed. The NORTHBOUND lanes are now closed from Coso Junction Rest Area to the town of Olancha. The SOUTHBOUND lanes are now fully open.

For the latest road conditions, check https://t.co/yEu717Je3U https://t.co/ycrXAuZuPv

— Caltrans District 9 (@Caltrans9) February 26, 2023