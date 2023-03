El fenómeno El Niño «is coming»

Washington, DC.- El fenómeno climático El Niño posiblemente se estará formando durante el verano de 2023, al tiempo que el paso de La Niña ha terminado, por lo que se espera que las condiciones de ENOS neutrales sigan durante la primavera del hemisferio norte e inicios del verano de este año.

De acuerdo con el Weather Prediction Center (WPC), «El consenso de los pronosticadores favorece ENOS-neutral hasta el verano de 2023, con mayores posibilidades de que El Niño se desarrolle después».

Además se predijo que existe una alta probabilidad, de más del 50%, de que el patrón climático de El Niño inicia aproximadamente en julio, agosto, septiembre. Así lo resaltó el WPC, debido a que algunas zonas se preparaban para un golpe en la producción de cultivos.

WPC dice que el fenómeno El Niño podría llegar en el verano de 2023

Por un lado, el patrón climático de La Niña se caracteriza por temperaturas, inusualmente, frías en el Océano Pacífico ecuatorial.

Mientras que el fenómeno de El Niño, es un calentamiento extraordinario, de las temperaturas de la superficie del océano en el Pacífico oriental y central. En algunos casos trae como consecuencias daños a cultivos, incendios o inundaciones espontáneas.

Mark Brusberg, meteorólogo jefe de la U.S. Department of Agriculture (USDA) precisó, «Un monzón débil, que se ha observado en años anteriores de El Niño, podría conducir a una menor producción de arroz no solo en India sino en todo el sudeste asiático».

Para concluir, Brusberg destacó, «Por el contrario, El Niño podría conducir a un repunte en la producción de trigo de EE. UU. si la sequía en los Llanos del sur disminuyera, y Argentina podría volver a su papel como un contribuyente clave para el suministro mundial de trigo, maíz y soja».

