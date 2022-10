Cuatro hispanos asesinados a tiros dentro de una vivienda

Woodbridge, VA.- Cuatro residentes hispanos de origen peruano fueron asesinados impactando a la comunidad de Woodbridge, en Virginia, cuando la Police Department Prince George’s County localizó la cuádrupe escena de asesinato dentro de una vivienda que estaba abierta y deshabitada.

Los agentes acudieron a la cuadra 5200 de Mansfield Ct. luego de las 4:30pm, para encontrarte con la escena. En distintos puntos de la casa encontraron a las cuatro víctimas de origen hispano, es específico de nacionalidad peruana.

Las autoridades determinaron que tres de las víctimas presentaban heridas por arma de fuego. Por el momento se investigan las causas de la muerte de la cuarta víctima, y cuál fue el móvil del hecho.

Asimismo las autoridades identificaron a las víctimas como Miguel Durán Flores (44); Kelly Victoria Sotelo (42); su hija Karrie Ayline Sotelo (19); así como Richard Julio Jesús Revollar Corrales (36), quien era inquilino en el sótano de la vivienda.

Por otro lado, las autoridades luego de cerrar el lugar encontraron lo que fue considerado el arma homicida. Desde esta tarde, se declaró que este trágico asesinato de hispanos no representaba ningún riesgo para la comunidad.

*INCIDENT: Shooting | Woodbridge – Officers are on scene of a shooting with injuries that occurred in the 5200 block of Mansfield Ct. in Woodbridge. Extent of injuries is unknown. Residents in the area can expect a heavy police presence as the investigation continues. pic.twitter.com/FUxVKfBoj6

— Prince William County Police Department (@PWCPolice) October 17, 2022