Tiroteo en Timberview High School Texas deja 4 heridos

Arlington, TX.- Al menos cuatro personas resultaron heridas, este miércoles, por un tiroteo durante una pelea en el instituto de Timberview High School en la localidad de Arlington, en Texas.

En una rueda de prensa, el jefe adjunto de la Policía de Arlington, Kevin Kolvye, explicó que una de las víctimas sufrió heridas leves, mientras que los otros tres fueron llevados a un hospital.

Ver más: Tirador Nikolas Cruz atacó a guardia de la cárcel de Broward

Al mismo tiempo, Kolvye precisó que tres de los heridos son estudiantes y el otro es un adulto que creen que podría ser un profesor.

We are looking for a shooting suspect in today’s incident at @mansfieldisd Timberview School. Please call 911 if you know the whereabouts of 18-year old Timothy George Simpkins who may be driving a 2018 Silver Dodge Charger with license plate PFY-6260. pic.twitter.com/npaNVBDXRp

— Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) October 6, 2021