California no podrá prohibir cárceles de ICE

Los Ángeles, LA.- El U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) y la empresa de cárceles privadas The GEO Group ganaron, este martes, una batalla legal contra la ley AB 32 de California.

Asimismo, esta es una ley que prohíbe la construcción de prisiones privadas y centros de detención y exige que las instalaciones existentes se cierren para 2028 en el estado.

El fallo a favor de ICE fue dado, este martes, por un panel del Noveno Circuito de Apelaciones, que dijo que California debe eximir a los centros federales de detención de inmigrantes de las prohibiciones establecidas por la AB 32.

Al eliminar gradualmente los centros de detención de inmigrantes de gestión privada, la ley «intenta regular un área -la detención de inmigrantes- que pertenece exclusivamente al ámbito del Gobierno federal», escribió la mayoría del panel.

Por su parte, el juez Kenneth K. Lee, nombrado en el gobierno de Donald Trump, escribió que, «California no está simplemente ejerciendo sus poderes policiales tradicionales sino más bien obstaculizando la política federal de inmigración”.

