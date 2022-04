Miami-Dade Police Department se capacita sobre el autismo

Miami, FL.- El Miami-Dade Police Department, inició un programa de capacitación de sus agentes para crear conciencia sobre el condicionamiento del autismo y prevenir incidentes.

En este sentido, el programa se impartirá a todos los agentes de policía hasta el 2023. De la misma manera, la iniciativa irá de la mano con el Centro de Autismo y Discapacidades Relacionadas, de la University of Miami (UM).

El cronograma de entrenamiento se cumplirá todos los meses, con el objetivo de que sus agentes aprendan a identificar el comportamiento y conducta de las personas con autismo y lograr comunicarse eficazmente con ellas.

Por ejemplo, casos a evitar sería el de Miami en 2016, cuando un policía disparó a un terapeuta afroamericano que estaba desarmado. El mismo, estaba echado en el suelo, junto a un joven autista, intentando protegerlo.

De esta manera, el agente del SWAT, de la Policía del North Miami, Jonathan Aledda, disparó al terapeuta Charles Kinsey, a pesar de que estaba en el piso y claramente desarmado. Kinsey, estaba con las manos arriba junto a su paciente autista, Arnaldo Ríos.

