Tiroteo entre pandillas dejó 6 muertos y 12 heridos

Los Ángeles, CA.- El Sacramento Police Department informó, este miércoles, que por lo menos cinco personas estuvieron involucrados en un tiroteo que dejó seis muertos, el pasado domingo, y según las autoridades se trata de violencia de pandillas.

Por su parte, la policía precisó en un comunicado que la evidencia apunta a que cinco tiradores dispararon sus armas. El incidente ocurrió en la madrugada del 3 de abril en la capital de California.

Según fuentes oficiales, el intercambio de disparos se produjo entre dos pandillas. En la escena fueron recuperadas más de 100 casquillos de bala.

Asimismo, la Policía determinó que los investigadores están tratando de verificar las causas del tiroteo, que dejó 12 heridos. Adicionalmente, subrayó, «que cada vez es más claro que la violencia de pandillas está en el centro de esta tragedia».

