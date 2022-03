Tiroteo en autobús deja dos muertos y dos heridos

Miami, FL.- Según la policía de Fort Lauderdale, en Florida, dos personas murieron y otras dos fueron hospitalizadas luego de un tiroteo realizado, dentro de un autobús del transporte público, este jueves.

Por su parte, la policía de Fort Lauderdale, confirmó en las redes sociales que el, «presunto tirador se encuentra ya bajo custodia». Además, precisó que, «una de las víctimas murió en el lugar del tiroteo y la otra en el hospital».

En este sentido, como producto del tiroteo hubo un, «accidente automovilístico» que resultó en otras tre personas lesionadas. Las mismas fueron atendidas por personal sanitario en el lugar, lo que generó al cierre del tráfico.

Asimismo, los heridos fueron trasladados de urgencia al Broward Health Medical Center. Además, el Departamento de Bomberos subrayó que, dos de los heridos estaban graves. No obstante, la policía aclaró que el conductor del autobús resultó ileso de la situación.

#FLPD #UPDATE

This shooting is not police involved.

Eastbound and westbound traffic on W Broward Boulevard is shutdown between the 1400 block and the 1100 block. Motorists are encouraged to use alternative routes. https://t.co/y7IWw6pNNy

— Fort Lauderdale Police (@ftlauderdalepd) March 17, 2022