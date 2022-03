Ofertas de comida por St. Patrick Day 2022

Charlotte, NC.- En el marco de las celebraciones del St. Patrick Day 2022, muchos restaurantes ofrecen promociones de comidas gratis, descuentos y ofertas especiales en su menús, así como también elementos alusivos al festivo en su menú disponible por la celebración.

En este sentido, en la siguiente selección se explica las promociones que usan las cadenas de restaurantes para celebrar St. Patrick Day 2022. Se incluyen nuevos productos limitados, promociones y descuentos.

En esta lista Krispy Kreme encabeza las opciones porque este, 17 de marzo, por celebración del St. Patrick’s Day 2022, tiene una caja personalizada con la docena de donuts, con cuatro distintos decorados. Además, los clientes que visiten las tiendas vestidos de verde recibirán una donut glaseada gratis, sin necesidad de comprar.

#HappyStPatricksDay! 🍀🌈 What better way to celebrate than with our End of the Rainbow dozen and Green O'riginal Glazed doughnuts! Grab yours before they're gone & tag a friend to make their day sweet! pic.twitter.com/ipdIpq7i1v

— Krispy Kreme (@krispykreme) March 17, 2022