Empleados de Disney involucrados en trata de personas

Polk, FL.- La operación encubierta de seis días, «Operación March Sadness 2», arrestó a 108 personas relacionadas con el trata de personas, prostitución y depredadores de niños, de las cuales cuatro sospechosos son empleados de Disney, según un comunicado de la Oficina del Alguacil de Polk.

Asimismo, la operación comenzó el 8 de marzo, donde los detectives del condado de Polk, Florida, se centraron en la trata de pesonas, prostitución y depredadores de niños.

En este sentido, informó el documento, «Xavier Jackson, de 27 años, trabajaba como salvavidas en el Polynesian Resort para Walt Disney. Judd dijo que Jackson envió fotos inapropiadas de sí mismo».

También, dijo que envió estos, «mensajes a un detective encubierto. Que se hizo pasar por una niña de 14 años. Fue acusado de tres cargos; de transmitir material dañino a un menor y un cargo de comunicación ilegal». Así lo informa CBS News.

