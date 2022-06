Tirador Patrick Crusius será acusado en enero de 2024

Los Ángeles, CA.- El juicio federal en contra el tirador Patrick Crusius, considerado el autor del ataque más mortífero en contra de los hispanos en la historia de Estados Unidos, se pautó para el 8 de enero de 2024, en la ciudad de El Paso, Texas.

El tirador acusado Patrick Crusius, es señalado de asesinar a 23 personas y dejar a decenas de heridos, en un ataque que se efectuó el 3 de agosto de 2019, en un Walmart de la ciudad fronteriza de El Paso.

Ver más: Tirador de Buffalo es acusado formalmente por la Fiscalía

Para febrero de 2020, el tirador de El Paso, Patrick Crusius, fue acusado de 90 cargos donde se incluían 22 cargos de delitos de odio con resultado de muerte, 23 delitos de odio donde involucra intento de matar y 45 cargos de disparar un arma de fuego relacionado con delitos de odio.

Posteriormente, el 9 de julio, solo cinco meses después al tirador Patrick Crusius se le sumó la muerte una víctima más. Partiendo de esta premisa, Patrick Crusius podría ser penado con cadena perpetua o la pena máxima. Pero, es una decisión que aún no se ha tomado.

SCOOP: EP prosecutor to seek death penalty against white nationalist accused of the deadliest attack on Latinos in U.S. history. Prosecutor wants trial next summer, ahead of US govt. W @AaronJMontes of #KTEP public radio https://t.co/JcqKbbVoD5

— Alfredo Corchado (@ajcorchado) June 27, 2022