Tirador de Buffalo es acusado formalmente por la Fiscalía

Nueva York, NY.- El tirador de Buffalo, Payton Gendron, joven blanco de 18 años autor de la matanza de Buffalo, al norte de Nueva York, fue acusado por el U.S. Department of Justice de varios cargos de crímenes de odio, por asesinar a 10 personas, casi todas negras.

En un escrito judicial, la Fiscalía Federal precisó, «El motivo de Gendron para el tiroteo masivo fue evitar que los negros reemplazaran a los blancos y eliminaran a la raza blanca, e inspirar a otros a cometer ataques similares».

Específicamente, Payton Gendron, tirador de Buffalo por el momento enfrenta a diez cargos de crímenes de odio con resultado de muerte; tres resultaron en heridas; y otros diez cargos por uso de arma de fuego con el objetivo de asesinar. Cargos por lo que podría ser condenado a muerte.

Desde el 14 de mayo, fecha de la matanza de Buffalo, Payton Gendron, está detenido, también podría afrontar un juicio estatal en el condado de Erie, Buffalo; proceso en el que se declaró «no culpable».

Accused Tops Shooter Charged with Federal Hate Crimes and Using a Firearm to Commit Murderhttps://t.co/H4JckTFsj1

— Justice Department (@TheJusticeDept) June 15, 2022