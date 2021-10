Tirador Nikolas Cruz se declarará culpable de matanza de Parkland

Miami, FL.- El joven tirador Nikolas Cruz, se declaró culpable, este viernes, de la agresión a un guardia en la prisión y la semana próxima hará lo mismo en relación a la masacre, perpetrada en un instituto de Parkland Marjorie Stoneman Douglas, el 14 de febrero en 2018.

Por su parte, algunos medios previamente, habían anunciado que iba a declararse culpable hoy, por la muerte de 17 personas en la escuela Marjorie Stoneman Douglas pero no fue así.

Asimismo, la jueza fijó hoy, para el próximo miércoles una audiencia con la finalidad de que Nikolas Cruz se declare culpable de la horrible matanza.

Cruz, que ahora tiene 23 años, fue identificado como el autor de los disparos en la escuela Marjorie Stoneman Douglas. Además, fue detenido el mismo día de la matanza, en la que murieron 17 personas, catorce de ellas estudiantes.

In the years since the tragedy at Marjory Stoneman Douglas High School, we have come together to tell our story and the story of what happened on February 14, 2018. We're working as one, across the political spectrum, and with people of every background. https://t.co/CP5CbeI1Mz

— Stand With Parkland (@StandWParkland) September 24, 2020