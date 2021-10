California dejará que hijos incluyan a padres indocumentados a seguros médicos

California, SA.- El estado de California se convierte en el primer estado de EE. UU. en permitir que algunos hijos adultos añadan a sus padres como dependientes a sus gastos de seguros médicos.

Según los partidarios de la medida, ayudará a cubrir una pequeña porción de personas que viven ilegalmente en el país y no son elegibles para otros programas de asistencia.

La tendencia nacional ha sido permitir que los hijos queden amparados por los seguros médicos de sus padres. Por ejemplo, la ley de seguro de salud de Obama permite que los hijos aparezcan en los planes de sus padres hasta que cumplen 26 años.

