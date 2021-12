Times Square afina detalles para celebración de Año Nuevo

Nueva York, NY.- El Times Square Alliance, a solo días del Fin de Año 2021, da los toques finales a la famosa bola de cristal que cada año desciende para la celebración de Año Nuevo en Nueva York, la Gran Manzana o la Ciudad que nunca duerme.

Asimismo, Bill de Blasio, el alcalde de la ciudad de Nueva York, limitó el aforo al evento a solo 15.000 personas. De la misma manera, tanto el uso de la mascarilla como el respeto por el distanciamiento social es imperativo.

Ver más: Cancelación masiva de vuelos en EE. UU.

Pese a la incertidumbre sobre esta celebración, y a una aprobación dubitativa por parte de las autoridades, en los alrededores del Times Square hay mucho movimiento. Así lo informó el público y medios locales quienes presenciaron a un grupo de trabajadores haciendo instalaciones.

The NYE Ball got a brand new look today for 2022! 192 new #Waterford Crystals were installed featuring this year’s design: “The Gift of Wisdom” 🧐#TimesSquare #NewYearsEve #BallDrop pic.twitter.com/4rPUKYfcVY

— Times Square (@TimesSquareNYC) December 27, 2021