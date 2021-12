Department of State sube precio de pasaporte norteamericano

Washington, DC.- El Department of State (DOS), anunció el incremento del precio de pasaporte norteamericano en 20 dólares, que empieza a regir a partir del 27 de diciembre de 2021.

El DOS, publicó, “El aumento de la tarifa es necesario para que continuemos produciendo uno de los documentos de viaje e identidad más seguros del mundo”.

Por ahora, el precio para los mayores de 16 años que soliciten su pasaporte por primera vez será de 165 dólares. Actualmente, el costo es de 145 dólares; 110 por la solicitud y 35 adicionales.

Al mismo tiempo, se informó que el precio para renovación de pasaporte aumentará de 110 dólares a 130 dólares. De igual modo, el precio de pasaporte por primera vez para menores de 16 años, subirá de 115 a 135 dólares.

On Dec 27, the cost for a passport book will increase by $20. The increased fee is necessary to ensure we continue to produce one of the most secure travel and identity documents in the world. For current passport fees, see: https://t.co/Ky2VrT7dtB. pic.twitter.com/SAw5HwaVUg

— Travel – State Dept (@TravelGov) December 20, 2021