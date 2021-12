Cancelación masiva de vuelos en EE. UU.

Washington, DC.- La empresa estadounidense, FlightAware, especializada en proporcionar datos en tiempo real sobre vuelos, informó este domingo, sobre la cancelación masiva de vuelos de grandes aerolíneas de Estados Unidos, por el avance de ómicron.

Asimismo, para las 12:30 hora local de la costa este de Estados Unidos, habían sido suspendido 766 vuelos. Sin embargo; para el sábado de navidad se suspendieron casi 1000 trayectos; y el viernes de noche buena alrededor de 700 vuelos.

Según cifras de FlightAware, las compañías que más vuelos han cancelado son; Delta Air Lines, con 131 o el 5 % de sus planes de vuelo anulados este domingo; seguida de JetBlue (110 itinerarios suspendidos o el 10 %); y United Airlines (100 o el 4 %).

Por el contrario, hay otras aerolíneas estadounidenses como American Airlines y Southwest Airlines aseguraron que sus operaciones operan con normalidad y apenas experimentaron cancelaciones.

