SNAP anuncia reevaluación del Plan Económico de Alimentos “Thrifty”

Washington, DC.- El United States Department of Agriculture (USDA), este lunes, informó sobre la reevaluación del Plan Económico de Alimentos “Thrifty” (Thrifty Food Plan, TFP). Cuyos datos son usados para calcular la cantidad de beneficios del Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP).

Ver más: Trump arremete contra Biden aprovechando crisis afgana

Por su parte, el Secretario de Agricultura, Tom Vilsack, “Un Thrifty Food Plan modernizado es más que un compromiso a la buena nutrición. Es una inversión en la salud, economía, y seguridad de nuestra nación”.

Además, dijo, “El asegurar que las familias de bajos ingresos tengan acceso a una dieta saludable ayuda a prevenir enfermedades”.

.@USDA released a re-evaluation of the Thrifty Food plan, which is used to calculate SNAP benefits. Learn how the re-evaluation used current food prices, what Americans typically eat, dietary guidance, and the nutrients and calories in food at https://t.co/ja9X92XHzV pic.twitter.com/FpeBGtvC99

— USDA Nutrition (@USDANutrition) August 16, 2021