Será posible la votación anticipada y festivo federal en EE. UU.

Miami, FL.- Según una encuesta nacional divulgada por la Universidad del Sur de Florida (USF), el 74% de los estadounidenses apoya que cada estado celebre la votación anticipada durante al menos dos semanas, y, además, que ese día se convierta en festivo federal.

De esta manera, el mapeo realizado entre mil electores, concluyó que la mayoría se inclina a las disposiciones claves del proyecto de ley, que se conoce como «Ley de Libertad para Votar».

Asimismo, esta «Ley de Libertad para Votar», tuvo un revés en el Senado estadounidense, gracias al bloqueo unánime de la oposición republicana y el quiebre interno de los demócratas.

Con esta iniciativa impulsada por Biden, se pretende cambiar en parte reformar el sistema electoral de los ciudadanos norteamericanos. Si bien no es un notable cambio estructural, podrá ser un cambio en la manera de votar y emitir su voto, con el argumento de protección al derecho del sufragio.

Researchers from #USF and @FIU have released results from a nationwide survey measuring public opinion about the Electoral College and electoral/voting reforms.

Read more about their findings on mail-in voting, the fairness of American elections & more ⬇️https://t.co/9XZgkBcEIb

— University of South Florida (@USouthFlorida) January 20, 2022