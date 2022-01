A partir de este sábado nueva normativa para entrar a Estados Unidos

Washington, DC- El Department Homeland Security (DHS), en un comunicado publicado, este jueves, informó que Estados Unidos, exigirá desde el próximo sábado, el esquema de vacunación completa contra el covid-19 a todos los extranjeros que quieran entrar al país.

Asimismo, el comunicado aclara que ya sea por tierra o por ferry, desde México o Canadá los requisitos sanitarios serán excluyentes y obligatorios.

Del mismo modo, este requisito será obligatorio para todos aquellos ciudadanos, no nacionales, que quieran cruzar la frontera desde México o Canadá, desde cualquier paso terrestre o por medio de sus terminales de ferry.

Sin embargo, esta nueva normativa no aplicará para los nacidos en Estados Unidos, ciudadanos que tengan la nacionalidad estadounidense o sean residentes permanentes. Por el contrario, tanto los viajeros esenciales como los que no, tendrán que tener una prueba con el esquema completo de vacunación.

NEW: Beginning Saturday, January 22, DHS will require non-U.S. individuals seeking to enter the U.S, via land ports of entry and ferry terminals at the U.S.-Mexico and U.S.-Canada borders to be fully vaccinated for #COVID19 and provide related proof of vaccination.

— Homeland Security (@DHSgov) January 20, 2022