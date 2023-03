Secuestran vehículo con placas de Carolina del Norte en la frontera

Washington, DC.- El Federal Bureau of Investigations (FBI) está investigando el secuestro de un vehículo con placas de Carolina del Norte con cuatro ciudadanos estadounidenses, el hecho ocurrió el viernes 3 de marzo, luego de cruzar desde Estados Unidos a la ciudad de Matamoros en Tamaulipas.

Hasta el momento se sabe que los cuatro estadounidenses que conducían un vehículo fueron interceptados, poco después de cruzar a territorio mexicano.

Luego de ser interceptados fueron montados en contra de su voluntad en una camioneta pick-up por hombres armados. Esta información fue ofrecida en un comunicado del FBI de San Antonio, que fue replicado el lunes 6 de marzo por la prensa local.

Por ahora se desconocen los datos sobre las víctimas. Sin embargo, se hizo público un video donde aparecen hombres armados obligando a varias personas -entre ellas una mujer- a subir en la parte trasera la camionera pick-up.

