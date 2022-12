Cientos de migrantes víctimas de secuestros masivos en México

Ciudad Juárez, México.- Cientos de migrantes que cruzaron el Río Bravo desde Ciudad Juárez formaban parte de un grupo de migrantes víctimas de secuestros masivos en México cuando iban camino a los Estados Unidos.

El testimonio de algunos migrantes denuncia que hubo distintos secuestros durante varios días en Durango. Las víctimas fueron llevadas a dos lugares principales y fueron retenidas contra su voluntad al tiempo que exigían rescates.

De acuerdo con las autoridades los secuestros son un claro recordatorio de los peligros que experimentan los migrantes mientras viajan por México. Tomando en cuenta que México tiene áreas repletas de violencia de drogas, sumado a un estado de derecho blandengue más la oportunidad económica que representan los migrantes que pasan por allí.

Migrantes víctimas hablan de secuestros masivos en México antes de cruzar a Estados Unidos

Según los testimonios recogidos la mayoría de los migrantes secuestrados eran originarios de Nicaragua. Estos dejaron su tierra natal para solicitar asilo y buscar mejores oportunidades económicas en EE. UU. Ignorando por completo los malestares que pueden vivir atravesando México y la deportación por parte de Estados Unidos.

Por ejemplo, Stephanie Leutert, experta en inmigración de The University of Texas at Austin, enfatizó que estos incidentes comprenden uno de los secuestros masivos más grandes conocidos en México.

Versiones de algunos migrantes mencionan que personas con uniformes de policía detuvieron sus autobuses en los que viajaban. Aquí intentaron extorsionarlos con montos desde $10 hasta $255, antes de que hombres armados llevaran estos autobuses a propiedades aledañadas para retenerlos contra su voluntad.

Por el contrario, la oficina de seguridad del estado de Durango subrayó que no había recibido denuncias de la policía estatal como involucrados en secuestros. Además, la misma oficina no abrió alguna investigación porque no recibió ninguna denuncia, sin embargo, hubo rescates de migrantes el 5 y 7 de diciembre.

