¡Se busca! Brian Laundrie, principal sospechoso por el asesinato de Gabby Petito

Denver, CO.- El Federal Bureau of Investigation (FBI) de Denver, este viernes, hizo público una orden de arresto en contra de Brian Laundrie, novio de la desaparecida Gabby Petito.

La orden de arresto contra Laundrie, el FBI lo acusa de “uso de dispositivos no autorizados” tras la muerte de Gabby Petito.

Según el documento de la corte Wyoming compartido por el FBI, Laundrie utilizó una tarjeta débito y claves de una o más cuentas bancarias con la intención de cometer “fraude”.

El ahora buscado por las autoridades, Laundrie realizó transacciones por un valor de “US$1.000 o más, durante el 30 de agosto y el 1 de septiembre”, señala el documento de acusación.

Asimismo, lo declaró, Michael Schneider, agente especial del FBI en Denver en un comunicado, “Si bien esta orden permite a la policía arrestar al señor Laundrie, el FBI y nuestros socios en todo el país continúan investigando los hechos y las circunstancias del homicidio de la señora Petito”.

Además, añadió, “Instamos a las personas que conozcan el papel del señor Laundrie en este asunto o su paradero actual a que se pongan en contacto con el FBI”.

Today's official #FBIDenver statement and the arrest warrant for Mr. Brian Laundrie are attached. pic.twitter.com/eV1IY4l681

— FBI Denver (@FBIDenver) September 23, 2021