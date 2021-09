Hallan cuerpo en Wyoming que coincide con Gaby Petito

Wyoming, CH.- Agentes de la policía y del FBI, encontraron, este domingo, un cuerpo en Wyoming que coincide con la descripción de Gaby Petito. Las autoridades informaron de este hallazgo y las coincidencias, pero no existe una identificación formal de los restos.

El caso de Petito, había dado un giro inesperado, cuando las autoridades voltearon sus sospechas al novio de la desaparecida. Sin embargo, los esfuerzos de búsqueda continuaron, sobre todo, en las zonas de acampada.

Ver más: Caso de Gabby Petito da giro inesperado que involucra a su novio

Según fuentes oficiales, el cuerpo fue descubierto en una zona remota del Bosque Nacional Bridger-Teton, cerca del campamento disperso de Spread Creek, donde las fuerzas del orden habían dirigido su búsqueda, dijo el portavoz del FBI Charles Jones.

Por su parte, Jones declaró en una conferencia de prensa, “Hoy por la mañana se han descubierto restos humanos que coinciden con los de Gabrielle ‘Gabby’ Petito”. Además, agregó, “La identificación forense completa no se ha completado para confirmar al 100%, pero su familia ha sido notificada de este descubrimiento”.

Además, se precisó que el lugar no estaba lejos de donde dos blogueros de viajes filmaron la furgoneta de la pareja. Aparentemente abandonada, a lo largo de un camino de tierra cerca de Spread Creek en la noche del 27 de agosto, dos días después del último contacto confirmado de Petito con su familia.

#UPDATE: The #FBI is executing a court-authorized search warrant today at the Laundrie residence in North Port, FL relevant to the Gabrielle “Gabby” Petito investigation. No further details can be provided since this is an active and ongoing investigation. @FBIDenver pic.twitter.com/uxrtVNIZ4u

— FBI Tampa (@FBITampa) September 20, 2021