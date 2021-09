FBI confirma que cuerpo hallado en Wyoming es de Gabyy Petito

Wyoming, CHE.- El Federal Bureau of investigation (FBI) y el análisis forense concluyó, que el cadáver hallado, este martes en el Parque Nacional Grand Teton, en Wyoming, es el de la joven de 22 años, Gabyy Petito.

Gabyy Petito estuvo desaparecida desde fines de agosto mientras hacía un viaje con su novio, Brian Laundrie por Estados Unidos.

Por su parte, el FBI y la Oficina del Forense del Condado Teton, de forma preliminar clasificaron la causa de la muerte como “homicidio”, mientras evalúan los resultados finales de la autopsia.

#FBIDenver thanks the public for their continuing support of this investigation & the valuable tips that have been submitted.

We extend sincere condolences to Gabby’s family, friends, and all the people whose lives she touched.

— FBI Denver (@FBIDenver) September 21, 2021