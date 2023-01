Sargento latina hace historia en el United States Army

Washington, DC.- Una sargento latina del United States Army de origen mexicano Cinthia Ramírez, es la primera mujer especializada en tanques de guerra, lo que en el medio militar es considerado una tarea «empoderante» y de gran responsabilidad.

Esta latina «tanquera» de solo 23 años de edad, es la primera mujer en servicio activo del Ejército de Estados Unidos graduada como maestra artillera del Abrams M1A2. Este es un vehículo blindado de 67 toneladas, 8 metros de largo, 3.5 metros de ancho y 2.45 metros de altura.

La sargento Ramírez, nacida en Plainview, Texas se graduó hace un mes en un curso, «muy intensivo con una tasa de graduación de 33 %». Además debe contar con al menos «una semana de instrucción en el terreno».

Sargento latina hace historia en el Ejército de EE. UU. en una operación de tanque de guerra

Ramírez precisa que no fue tarea fácil, hacer historia en el Ejército de Estados Unidos, y no solo por la carrera militar per sé. Si no porque en su familia no hay otros militares, por lo que declara, «Mi familia no quería que yo estuviese en la infantería».

Recuerda que entró al Ejército cuando tenía 18 años y en su carrera recuerda que, «El oficial de reclutamiento me sugirió que fuera una ‘tanquera'». Por lo que ahora sus responsabilidades pasan en armar el equipo para conducir el tanque Abrams M1A2 de $9 millones.

Además, Ramírez como artillera tiene la responsabilidad de usar el cañón de ánima lisa de 120 milímetros que tiene un alcance de hasta 3.2 km (2 millas); también maneja una ametralladora coaxial M240 del 7.62 milímetros con un alcance de 1.300 metros.

Finalmente, la sargento hispana Ramírez, está dispuesta a ir donde sea necesario para cumplir sus 20 años en el Ejército. Así pues, Ramírez aprovechó para enviar un mensaje alentador, «No escuches lo negativo. Incluso si fallas, te levantarás y seguirás perseverando por lo que quieres».

