Astrónoma hispana premiada como «Amiga de Unicef»

Santiago de Chile, Chile.- La astrónoma hispana de origen chileno-española, Teresa Paneque fue premiada como «Amiga de Unicef» por compromiso con la inclusión de las niñas en las ciencias en un entorno, «masculinizado y tremendamente elitista».

De este modo, Paneque confesó que, «No tenía referentes mujeres para lo que quería hacer y me empecé a dar cuenta que, a medida que se acercaba el momento de postular al máster, me entraba más ansiedad de que yo no podía (…) Un síndrome del impostor del tamaño de un monumento».

Así pues, Teresa Paneque nació en una familia de científicos chilenos en Madrid, España en 1997. Es una divulgadora científica que cautiva a los niños, jóvenes y adultos con su forma amable y sencilla de narrar la ciencia, en particular la astronomía.

Del mismo modo Paneque tomó su camino de divulgadora por su necesidad de «responder a preguntas difíciles». Sin embargo, no fue hasta que terminó su máster donde rodeada de otras mujeres se dedicaban a la investigación científica. Justo ahí fue donde sintió que «había un lugar» para ella en la ciencia.

Miremos hacia atrás este año y celebremos toda la ciencia que aprendimos y los nuestros ojos con que miramos el universo 🤩🚀 Gracias por acompañarme en todos estos hitos que compartimos en la sección #TereTeExplica ✨ pic.twitter.com/WcFNv0nSeR — Teresa Paneque Carreño💫 (@terepaneque) December 30, 2022

Desde el Observatorio Nacional en la comuna de Las Condes, en Chile, comentó, «Mis ídolos hoy no son Einstein, ni Steven Hawkings, ni siquiera Marie Curie, que es alguien con quien no tengo la posibilidad de compararme o de hablar. Son mis profesoras, mujeres que llevan una vida como la que yo quiero y que me hacen sentir que puedo ser como ellas».

Divulgadora científica y egresada @AstroUchile Teresa Paneque (@terepaneque) es nombrada “Amiga de UNICEF”, reconociendo su trabajo en promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y su compromiso con la inclusión de las niñas en las ciencias https://t.co/V0pKHkPZuZ pic.twitter.com/N8e1kvbCik — Universidad de Chile (@uchile) December 20, 2022

Finalmente, a sus 24 años de edad Paneque ha publicado dos libros infantiles y está escribiendo un tercero. Todas sus obras tienen a Carlota Jiménez como protagonista, una niña curiosa que explora todo a su alrededor.

Curso estudios en España y Escocia y a sus 9 años regresó con sus padres a Chile, por lo que se considera una «privilegiada por haber estudiado en instituciones públicas en otros países». Esto le permite comprobar que «inyectar recursos para educar de manera transversal a niños y niñas, independiente de su condición socioeconómica, funciona».

