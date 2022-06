Saldo del tiroteo masivo en Philadelphia

Washington, DC.- El tiroteo masivo en Philadelphia, Pennsylvania dejó un saldo de tres muertos y 11 heridos en el popular South Streets, y según la Philadelphia Police Department el tiroteo se inició por una discusión entre dos sujetos armados.

Danielle Outlaw, comisaria de la Policía de Philadelphia en una rueda de prensa, declaró, «Estos individuos empezaron a dispararse el uno al otro, y ambos sufrieron heridas, uno de ellos mortales».

En este sentido, las autoridades confirmaron que las personas fallecidas eran dos hombres y una mujer; todos afroamericanos, entre los 22 y los 34 años de edad. Además, 11 personas fueron heridas, entre las que se cuentan cuatro menores de edad.

Por su parte, la comisaria de la Philadelphia Police, Outlaw confirmó la versión de un agente que estaba presente en el lugar, donde se explicó que el agente hirió con un disparó a uno de los atacantes.

PPD Press Conference providing an update to yesterday's mass casualty shooting which took place on South Street at approximately 11:31 PM. https://t.co/ZnK0RJOU2z

Asimismo, no se ha identificado a este sujeto tras tirar el arma y huir. Por ahora las autoridades ofrecen $20.000 de recompensa a quien ofrezca información de valor que lleve a la captura del sospechoso.

*Alert* Emergency personnel are responding to a shooting incident in the area of 3rd and South Streets. Several people have been injured. Please avoid the area.

— Philadelphia Police (@PhillyPolice) June 5, 2022