Otro saldo negativo por tiroteo en la Xavier University

New Orleans, LA.- Un tiroteo ocurrido en la Xavier University, en Luisiana dejó a una mujer fallecida y dos hombres heridos, junto a las instalaciones donde se había celebrado una graduación de estudiantes de secundaria.

La New Orleans Police Department, no ha revelado la identidad, ni la edad de las víctimas. Tampoco han publicado información del autor material de este nuevo tiroteo, que tuvo lugar a las 11:45 hora local (16:45 GMT).

En un comunicado, el Departamento de Policía, precisó, «Los detectives están recopilando información para identificar a la(s) persona(s) responsable(s) de este delito y el motivo. Múltiples sujetos fueron detenidos en el lugar para ser interrogados. No se han realizado arrestos a partir de este escrito».

Por otra parte, en una publicación del twitter oficial de la policía, se resaltó, «Se está investigando un tiroteo en el campus de la Universidad Xavier, en el área del Centro de Convocatorias. La información inicial muestra tres víctimas con heridas de bala transportadas al hospital local a través de EMS. El sujeto ha sido detenido en la escena».

UPDATE: One of the victims in this incident – a female – was pronounced deceased at a local hospital. The incident is now being investigated as a homicide.

— NOPD (@NOPDNews) May 31, 2022