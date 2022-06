Tulsa, OK.- Un tiroteo en el Hospital St Francis de Tulsa, en Oklahoma es investigado por la Tulsa Police, donde se reportó varias personas heridas por impacto de bala, de las cuales se especula que hay entre 3 o 4 fallecidos.

Al mismo tiempo, las fuerzas de seguridad no cofirman al 100% que el sospechoso fuese abatido en medio de la balacera en el Hospital de Tulsa.

Además se adelantó que el sujeto entró al Hospital St. Francis portando un rifle y sin mediar palabras empezó a disparar a discreción a las personas que estaban en el lugar.

Según los reportes oficiales, el tiroteo inició cerca de las 5pm hora local, cerca del edificio Natalie, en la calle 61 y Yale, en el Hospital St. Francis.

@TulsaPolice has responded to an active shooter incident near 61st & Yale. Please stay away from the area and yield to all emergency vehicles as we deal with this response. We will update the media as soon as we are able to gather details.

— Tulsa Police Department Chief Franklin (@TPD_Franklin) June 1, 2022