Washington, DC.- La administración Biden, precisó que los tours o recorridos públicos y gratuitos de The White House comenzarán el próximo 15 de abril de 2022, que inicialmente estarán disponibles de 8am a 12:30pm los viernes y sábados, a excepción los días festivos a menos que se informe lo contrario.

Asimismo, la entrada para solicitar los recorridos públicos se programan por orden de llegada. Además, deben enviarse por medio de un miembro del Congreso y el coordinador de recorridos del Congreso.

Del mismo modo, los electores también pueden comunicarse con su miembro de Congreso y coordinador de giras de Congreso, a través de la centralita de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

La Casa Blanca anuncia giras públicas para 2022

En este sentido, los interesados se podrán comunicar al 202-225-3121, la centralita del Senado de Estados Unidos al 202-224-3121 o en línea en www.congress.gov/members. De esta misma manera, las solicitudes de visitas públicas a The White House, deben enviarse con un mínimo de 21 días de anticipación y no más de 90 días de la fecha de la visita.

A few moments from this week at the White House: pic.twitter.com/o6tGPkJBGt — The White House (@WhiteHouse) March 12, 2022

No obstante, no se aceptarán reservas que estén fuera de los períodos pautados. Además, los coordinadores de giras del Congreso, podrán enviar sus solicitudes de giras, a partir del 21 de marzo de 2022. Aunado a esto, The White House mantendrá las normativas de bioseguridad por la situación del covid-19.

Fianlmente, The White House informó que en los próximos días se publicará información sobre eventos especiales o adicionales de cara a la primavera, incluidos Spring Garden Tours y el Easter Egg Roll de la Casa Blanca.

