Penalización de la TSA para la primavera y Spring Break

Washington, DC.- La Transportation Security Administration (TSA), previendo la primavera y el Spring Break, emprende una variedad de acciones para evitar pasajeros con incidentes de abuso verbal, agresión física y otras amenazas de seguridad de las tripulaciones de vuelo de aerolíneas, oficiales de seguridad y otros pasajeros.

En este sentido, el secretario Alejandro Mayorkas del Department of Homeland Security (DHS), previendo el spring break y la primavera, expresó, “No toleramos conductas que pongan en riesgo la seguridad y protección del personal de aeropuertos y aerolíneas, y del público viajero”.

Del mismo modo, Mayorkas agregó, “Seguiremos utilizando a nuestras autoridades para responsabilizar a aquellos pasajeros que violen intencionalmente nuestras normas y reglamentos de seguridad».

Asimismo, continuó, «lo que incluye la emisión de multas, la remisión de personas para su enjuiciamiento penal, la revocación del acceso a programas de viajero de confianza y la denegación de embarque cuando corresponda”.

Por su parte, la TSA desarrolló un conjunto de acciones como respuesta dependiendo del caso. De esta manera, las acciones incluyen:

No obstante, se precisó que el rango de las sanciones van desde los $500-$1.000 para los primeros infractores de mascarillas; y desde $1.000 a $3.000 para los segundos infractores. Hay que recordar, que la TSA desde septiembre de 2021 ha endosado alrededor de $400.000 en multas civiles.

